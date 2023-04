La filosa ironía de Luis Juez al referirse a la determinación del Presidente

El candidato a gobernador de Córdoba por Juntos por el Cambio, Luis Juez, se mostró muy crítico con el presidente Alberto Fernández luego de que anunciara que no irá en busca de un segundo mandato. "Se subió a una palmera en la que no debía estar; ahora que se bajó, ¿quiere que lo aplaudan?", afirmó en una entrevista con López 910.

"La no reelección de Alberto Fernández me obliga a renunciar a reemplazar a Messi en la selección nacional. Se subió a una palmera en la que no debía estar; ahora que se bajó, ¿quiere que lo aplaudan?", disparó el senador con mucha ironía. "El país se está prendiendo fuego, de qué reelección me hablás. Tuvimos presidentes malos, pero este es el peor de todos", agregó.

Embed

En la misma línea, Juez consideró que "el país vive una angustia monstruosa" y que por ese motivo la decisión del mandatario no es trascendente. "¿A quién le importa lo que haga el Presidente? Que frene la emisión, resuelva la inflación, dé certidumbre, que atienda la inseguridad", reclamó.

Por otro lado, evitó comparar la determinación de Fernández con la de Mauricio Macri, quien semanas atrás anunció que no pensaba ir por un segundo mandato. "Las responsabilidades son distintas, no importa. No llevemos todo al mismo lugar. No me pidan que evalúe como un gesto patriótico la renuncia de un inútil", señaló con dureza.

Alberto_Fernandez.jpg

"Que el Presidente labure el tiempo que le queda. El jefe de asesores -por Antonio Aracre- dice dos boludeces y mira que pasa. Se tiene que sentar a ver los problemas del país", añadió.

En relación con la carrera por la gobernación de Córdoba, Juez señaló: "Estoy recorriendo mi provincia y la situación es difícil. Hay que darle respuesta a la gente que no tiene trabajo, en el campo hay mucha incertidumbre. La inflación es terrible, todos tenemos que aportar una solución".