La respuesta de Luis Juez a la candidata que lo criticó por votar con su hija con discapacidad

En el marco de la contienda electoral por la intendencia de la Ciudad de Córdoba, la candidata libertaria Verónica Sikora generó polémica al criticar al candidato opositor Luis Juez por llevar a votar a su hija con discapacidad. Ante estas declaraciones, Juez respondió a través de un video publicado en sus redes sociales.

Sikora comenzó su intervención aclarando que no tiene nada en contra personalmente de Luis Juez, ya que no lo conoce. Sin embargo, cuestionó la decisión de un padre de llevar a votar a su hija con discapacidad, argumentando que una persona que requiere asistencia permanente no suele participar activamente en el proceso de votación.

La crítica de Sikora generó repercusiones y, posteriormente, publicó un video en Twitter pidiendo disculpas a la familia Juez por el malestar causado. Reconoció que no quiso discriminar a nadie y expresó su arrepentimiento por los comentarios realizados.

La respuesta de Luis Juez a la candidata libertaria

Luis Juez no tardó en responder a la candidata libertaria a través de su cuenta de Twitter. En el video, junto a su esposa e hija Milagros, Juez afirmó sentirse orgulloso de todos sus hijos y explicó por qué tomaron la decisión de llevar a Milagros a votar. Destacó que era un sueño cumplido para ella, ya que era la primera vez, a sus 22 años, que figuraba en un padrón electoral.

Juez finalizó su respuesta con un mensaje a Sikora, deseándole que en el futuro encuentre la tranquilidad para expresarse de manera más considerada, ya que consideró que sus comentarios resultaron ofensivos y lastimaron innecesariamente a su hija Milagros.