César Luis Menotti: "Me sorprendió la reacción de Jorge Sampaoli, el no es así"

- Situación de Jorge Sampaoli: "Yo creo que son reacciones, me sorprendió, Jorge Sampaoli no es así. Igual son errores que se cometen, lo único que se puede esperar es pedir disculpas, como hizo".



-"Sonó feo lo que dijo, pero bueno, yo creo que a él tampoco le gustó".



-"Si vamos a pensar en sanciones... se deberían hacer muchas por todo lo que dicen dirigentes, futbolistas. No hay que condenar a nadie por un exabrupto".



-"Juega muy bien Harry Kane, es un goleador que sabe jugar, le pega con las dos piernas".



-"No corresponde que yo diga que jugador poner en la selección, yo lo único que sugiero es que se elija el 80 por ciento de la lista para el Mundial".





Escucha el audio de la entrevista:

César Luis Menotti con Luis Majul.mp3