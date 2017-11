Gabriela Michetti conversó con Luis Majul acerca de la independencia en Cataluña, la adversidad y declaraciones de Cristina Kirchner post elecciones y sobre la actualidad de Cambiemos.





Independencia cataluña: "No podríamos ganar de esa manera si no hubiera en la sociedad algo de eso. Si uno no está resonando una fibra que tiene que ver con la sociedad. En las naciones hay momentos de maduración. Venimos con una gran frustración con respecto a la equidad".





Cristina Kirchner como adversaria: "Te diría, en primer lugar, qué adversario nos conviene... No me meto mucho en esa lógica. Competimos contra nosotros mismos, no hacer demasiado bardo con los pibes. Somos criticados por ser blandos y no tener dureza con el adversario político. Tratamos de pensar en nosotros y nuestra relación con la gente. Como dijo Mauricio en la reunión de gabinete el martes: "No se pongan tan alegres", típico de él, que es exigente. Para él, más votos es más responsabilidad. Y tenemos que hacer que cada recurso del Estado sea utilizado en beneficio de los ciudadanos".





Actualidad de Cambiemos: Venimos haciendo un trabajo muy institucional. A medida que vas dando seguridades y un campo más atractivo para inversiones, esperas que haya una apuesta de capitales argentinos a que se genere trabajo, a que se pueda desarrollar mejor el capital y la riqueza".





Probablemente, lo que le propongamos a los empresarios es que no solamente esté el 3% de ricos, sino que van a estar los académicos, los sindicatos. Y siempre les pedimos que ahora que está todo más claro en la Argentina, con más previsibilidad, pueden ayudar a generar más trabajo en la Argentina".





Escucha el audio de la entrevista: