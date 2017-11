La Cámara Federal porteña ordenó al juez federal Luis Rodríguez pedir el desafuero "inmediato" y ordenar la detención del exministro de Planificación Federal del kirchnerismo y actual diputado Julio De Vido en la causa donde se lo investiga por un multimillonario fraude en Yacimientos Carboníferos Río Turbio, según el fallo firmado por la sala II del Tribunal de Apelaciones.



El juez Rodríguez había rechazado el pedido de desafuero y detención solicitado por el fiscal Carlos Stornelli, lo que fue apelado y por eso ahora la Cámara Federal resolvió ordenar la medida.



De Vido está citado a declaración indagatoria para el próximo 28 de noviembre.





En entrevista con Luis Majul , en Majul 910 , Germán Moldes, el fiscal que pidió el desafuero de De Vido dijo:

-"A mí no me notificaron la resolución, recién leí en el Portal que la Cámara ordenó que le quiten los fueros y la detención de Julio De Vido. Aún no tengo los fundamentos."



-"Por su vinculación con el poder político y por estar frente de un Ministerio importante Julio De Vido estaba en condiciones de incidir en la investigación por eso pedí la detención."



-"Esto está en la prensa, antes de que yo sepa."



-"Si esto funciona como debería ser, el Juez pedirá el juicio político a De Vido y la Cámara de Diputados lo debe decidir. No creo que esto sea antes del domingo, si deberá ser inmediata."



-"No veo persecución, veo que las causas están avanzando."





