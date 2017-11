Horacio Tettamanti: "No hay duda que van a encontrar el submarino"

Horacio Tettamanti - Ingeniero Naval y Mecánic 21-11.mp3

"No hay duda que lo van a encontrar con la tecnología que se tiene. Es una cuestión de tiempo. El submarino tiene tres formas de navegar, el hecho de que en una operación de paz el submarino debía estar flotando, parecería que está sumergido."-"Si el submarino no pudo llevar adelante el tema de emergencia y esta sumergido tendrá otro modo de comunicación. La posibilidad de supervivencia de los tripulantes es de 7-10 días"-"El panorama es complejo porque no podemos comunicarnos. Son buenos los submarinistas argentinos."