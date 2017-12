Jorge Faurie: "El memorándum de entendimiento fue declarado inconstitucional"

Jorge Faurie - Canciller Argentino 14-12.mp3

"Se conoció un documento del Gobierno iraní que confirmó lo que los denunciantes del memorándum venían sosteniendo. Dicen que Irán firmó el pacto con el Gobierno de Cristina Fernandez para sacar a las alertas rojas. El Canciller argentino actual reclamó que los acusados iraníes declaren en la causa."Jorge Faurie, Canciller Argentino: "La acusación del Gobierno argentino es por un lado desconocer la existencia del memorándum de entendimiento, que fue declarado inconstitucional, entonces insistimos en Interpol sobre la extradición de los ciudadanos iranies para que se presenten en la justicia argentina."-"Nosotros sobre el tema de las alertas rojas, con Interpol, hemos tenido contact o con el canciller iraní. Le dijimos que para nosotros no está vigente el memorándum de entendimiento."-"La ex canciller Malcorra le había enviado un informe, y tardan mucho en responder, la respuesta que recibimos ahora es por lo enviado por Malcorra."-"La interpol tiene en las alertas rojas un pie que dice que hay un memorándum de entendimiento, pero nosotros ya le dijimos que saquen la nota al pie porque no existe el memorándum."- Oferta del Mercosur- Cumbre OMC: "El acuerdo con la Unión Europea sería muy importante, se lograron poner economías regionales, miel, ciruelas. No es sólo un comercio de bienes, son acuerdos con industria, acceso al mercado, inversiones. Esto daría un salto cualitativo a la región"