Marcos Novaro habló con Luis Majul acerca de la violencia política, CGT y la postura del Frente Renovador





Marcos Novaro, analista político: "La violencia viene escalando, a principio de año teníamos movilizaciones que podían terminar con violencia, pero ahora empiezan y pueden terminar mal. El sistema político tiene que hacer algo con eso."



-"El Kirchnerismo ha derivado a una estructura anti sistema cuando se quedó fuera del juego institucional, el peronismo los ignora, tenes lideres presos. Si no puede participar de juego quiere cambiarlo. El Estado para ellos se volvió un actor ilegitimo."



-"Mucha de la gente de las cacerolas quiso marcar una distancia, dijo el reclamo es legitimo. Que Victoria Donda este agitando las cacerolas no tiene que ver con los violentos"



-"Hay una dinámica política para analizar porque el Kirchnerismo le da un calor de masa a una política anti sistema, ya que el Gobierno toma medidas dificil de justificar."



-"Me pareció bien que la CGT replegará, se despegó de los sectores violentos, y después empujó que el paro se desactivará con la UTA. Me pareció muy malo lo que hizo el Massismo, insistió que el Gobierno es horrible, no dijo nada de la violencia y se abrazó con el Kirchnerismo y la Izquierda dura, no sé donde quiere ir Sergio Massa, están zarpados".



-"Yo entiendo la lógica del Kirchnerismo, ahora Massa que tiene que ver con eso, es tan oportunista que juega al opositor duro para ver si a Macri se le pudre la cosa, o que no tiene ningún referente de él para negociar".





"Por eso hablo de una zona gris, no se qué quieren hacer, no repudiaron la violencia".



-"El jueves el propio Gobierno alentó a lo que pasó, la Gendarmería tuvo actos reprochable, el Gobierno no argumentó nada creyendo que todo iba a salir rápido".



- Sobre el testigo E en el caso Santiago Maldonado: "Mi libro se llama el caso Maldonado y hablo del testigo E, desmontó la fabula que dieron los organismos, los responsables de fraguar los testimonios tendrán que dar la cara".





