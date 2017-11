El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, habló en entrevista con Luis Majul en el programa Majul 910 de Radio La Red y contó todo acerca de la reforma económica y qué se busca con dichas medidas:









Escuchá la entrevista completa:





Nicolás Dujovne con Luis Majul























"Es la reforma tributaria que necesita la Argentina, Argentina tiene un esquema impositivo que acumuló impuestos que no hay en otra parte del mundo porque son malos. Argentina ha perdido competitividad, a nuestras empresas les cuesta salir al mundo, no puede generar empleo y no se reduce la pobreza, hay que normalizar la estructura impositiva de la Argentina en el marco de las restricciones fiscales que tenemos."-"Argentina tiene que bajar el déficit fiscal y bajar impuestos, hay que ir combinando, por eso planteamos una reforma a cinco años.""Argentina tiene una situación de inequidad, los ingresos del trabajo tributan impuestos a las ganancias, y los activos financieros están exentos. Las rentas se pone n en un plano de igualdad, incluimos los ingresos financieros con los grabados.""Estamos tratando de evitar gravar la inflación.""Los impuestos internos a los productos electrónicos son muy altos en Argentina, pensamos que debemos bajar ese 17 por ciento para ponerlos en igualdad al consumo que tienen los argentinos en el exterior.""Nosotros trabajamos con la política tributaria, después los problemas sobre cuánto se produce en la Argentina o el exterior es de otro sector."