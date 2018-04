Luis Naidenoff : Aborto: "Se tendría que hacer una consulta popular, la idea es lograr una participación ciudadana."

Luis Naidenoff - senador por Formosa 05-03.mp3

"A veces genera sorpresa los antecedentes si tiene cuentas en el exterior, pero es un hombre con experiencia, además no hay incompatibilidad. Por otro lado, hay muchos funcionarios del Gobierno con experiencia privada. Nos debería preocupar si hay un hecho de corrupción dentro de la gestión."-"Yo comparto que traiga su plata del exterior por la función que tiene, pero es una decisión personal."- Consulta popular por el Aborto: "Las consultas pueden ser vinculante o no, la idea es lograr una participación ciudadana."-"Nadie sabe qué se discute, por eso creo que debe haber participación ciudadana. Es decisión política, tenes un plazo de 60 días . Hoy en diputados se habla de una discusión de 60 días, el debate en una sola Cámara excede los dos meses."-"Los abortos clandestinos no cesan, aunque la Corte Suprema puso limites al aborto. Otro debate es el aborto legal y gratuito. Si esto queda librado al Congreso de la Nación se queda en las decisiones de cada uno. Para mí es una cuestión que involucra la salud, que debe tener participación ciudadana."-"Debe haber un debate sincero, yo creo que hay un temor a escuchar a la sociedad"ESCUCHA LA NOTA