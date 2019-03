Alberto Lugones: "No me parece razonable el pedido de juicio político a Ramos Padilla"

Alberto Lugones.mp3







Alberto Lugones, miembro del Consejero del Consejo de la Magistratura de Nación, habló en Feinmann 910 y dijo que "Hasta el viernes a última hora, cuando salió la noticia en todos los portales, no había entrado el pedido de destitución del juez Alejo Ramos Padilla; quiero creer que entrará hoy, sino no tendría sentido tanto ruido".



Además, dijo que "El pedido me sorprendió y no me parece razonable. Al juez se lo puede remover cuando hay mal desempeño"



"No veo que ir al Congreso sea casual de mal desempeño... sino ahora estamos haciendo un reportaje y mañana me hacen la denuncia porque estoy hablando en los medios", agregó.



Sobre la responsabilidad de los jueces, dijo que "no solo deben cargar con sus sentencias sino que también deben dar respuesta a la comunidad; en esta causa el secreto de sumario ya estaba levantado, no entiendo; vamos a ver qué dice la presentación".



Acerca de la incursión de la política en la justicia, dijo que "Es triste que los jueces tengamos que dirimir los conflictos que pueda haber entre partidos políticos. Yo todos los días resuelvo temas de narcotráfico, tengo que resolver conforme a derecho. Yo respeto a los Medios, pero a mí no me mueve el amperímetro."



"A mí no me gusta,porque no es una opinión cualquiera. A nosotros que nos controlen, y debemos dar respuesta por lo que hacemos; pero déjennos actuar libremente como jueces", finalizó.