El #Orgullo de ser argentino

Quizás es muy temprano para que los políticos piensen en: Impuesto a las ganancias, reactivación, plan impositivo. Ayer el dólar cerró 43,20 van a seguir con los subsidios a los autos cero kilómetros. Hoy hablo Santiago Cafiero, espada política de Alberto Fernandez y dijo " No vuelve el cepo si somos nosotros" "Si nosotros ampliamos la base con Massa somos traidores y si lo hacen con Pichetto no! ". Y el tema de Espert, me parece muy grave sino participa.

De que nos sentimos orgullosos de ser Argentinos ?, hoy es el día de la diversidad sexual, Argentina es un país pionero. La historia no es tan prolija como uno quería. Hay setenta países que se condena la sexualidad y se considera como un delito con pena de muerte. Argentina logro el matrimonio igualitario donde se tiene que conseguir que es en el Congreso de la Nación, que es donde se tiene que conseguir. Es una buena cosa por estar orgullosos.

Y no dejemos de lado el travesticidio : en muchos casos son trabajadoras sexuales porque somos recontra tolerantes pero no tanto entonces no se las incorpora al mercado laboral y no tienen otra manera de trabajar y se las condenan porque trabajan en la prostitución que es lo único que pueden hacer en muchos casos. Me parece que vale la pena mencionar que nos sentimos orgullosos que fuimos casi pioneros en America Latina y en muchos casos en el mundo en respetar en sentir diverso.