Julio Conte Grand: "El allanamiento a Camioneros fue solicitado en octubre"

-"El allanamiento a Camioneros se solicitó en octubre; la sucesión de paros que se vienen dando en el país, la cercanía de las elecciones y otros eventos políticos hacen que nuestros hechos judiciales, que son independientes y autónomos, siempre se produzcan justo ahora".



-"El allanamiento había sido denegado por el juez Luis Carzoglio en la conferencia de prensa que fue pública; en ese momento los fiscales habían solicitado la detención de dos personas y una serie de allanamientos que fueron denegados".



-"Según la información que me transmiten los fiscales, ellos han quedado muy satisfechos con la medida, no sólo por la información que han podido recabar, sino también por la constatación de ciertos aspectos de los edificios que coinciden estrictamente con las declaraciones testimoniales sobre episodios vinculados a la supuesta asociación ilícita que se viene investigando".



-"Hubo distintas circunstancias que hicieron que los jueces no resolvieran o se abocaran a este expediente. Una magistrada cuando se suspende al anterior titular toma el juzgado y dijo que había mucho descontrol, luego hubo licencias y pasaron varios, hasta que asumió esta jueza".



-"No me da la sensación que haya detenciones".



-"Los allanamientos estaban solicitados antes, Bebote Álvarez tiene una colaboración, no es exacto un arrepentido, varios imputados dan información que determinaron los allanamientos".



-"Yo era procurador de la Ciudad cuando se planteó el debate de las pistolas Taser y es un elemento que se utili za en el mundo".