"Las asambleas terminarán a las 11 y la normalización dependerá de la organización previa de la empresa"

Alejandro Kohan, Secretario Adjunto de Aeronavegantes, habló en Novaresio 910 y dijo que "Las asambleas estaban pactadas de 07:00 a 11:00 pero aún no comenzaron. Las vamos a realizar junto a los compañeros de ATE - ANAC que tienen alcance federal. Mientras duren las asambleas la afectación va a ser absoluta en toda la actividad".

Sobre el reclamos de la gente y la posibilidad de que dejen de elegir Aerolíneas Argentinas, comentó que "Sé que la gente se hinchó porque nosotros también lo estamos, pero siento que hay un nivel de apoyo mucho más importante que en otros momentos, porque estamos reclamando la no precarización de una actividad ligada a la seguridad. Seguridad que el pasajero es el principal beneficiario, hay incidentes diarios en El Palomar porque no es un aeropuerto, sino una base militar. Necesitamos que el Ministerio nos reciba, las autoridades de las empresas desconocen el rol sindical"



"Seguramente volará como dicen porque la política feroz anti-sindical que lleva adelante la empresas a través de apriete hace que no haya afiliación. Es probable que opere normalmente", dijo sobre la situación de Flybondi.





