Martín Lousteu: "No creo que esté en peligro la democracia si gana uno u otro espacio"

-"El origen estructural de la inflación es un Estado que gasta más de lo que tiene; por otro lado, lo que acelera la inflación son la suba del dólar y la necesidad de corrección de precios desalineados. Con un dólar más controlado y con lo de las tarifas resuelto en gran medida, ya no hay motivos para que se acelere la inflación; y sobre eso se está trabajando, sobre las causas estructurales de la inflación".



-"La inflación tiene inercia: hay un comportamiento consciente e inconsciente de todos que se prepara para tener inflación y hace que bajarla lleve más tiempo".



-"La tarea permanente de corregir los desequilibrios va a hacer que convivamos con un esque ma de inflación cada vez menor: creo que esa es la única manera".



-"No hay recetas mágicas y la inflación no se baja de un día para otro, lo más importante es retomar la senda de crecimiento"



-"Argentina siempre tiene inflación, hace 6 décadas que tiene déficit, la deuda, la falta de crecimiento no es nueva. Hay problemas que tienen un origen nuestro, cuando se desordena el Estado, se desordena la economía"



-"La Oposición al populismo no es democracia. Yo creo que hay pisos de ciertos modos de autoritarismo de la democracia. Para mí el Populismo te desordena el Estado"



-"Yo creo que la deuda es un problema, y es por la sub-estimación que tuvo el Gobierno sobre los problemas estructurales de la Argentina y la sobre- estimación de las propias capacidades. Subestimó lo que era el gradualismo. Hay que ordenar el Estado"



-"Los dos espacios hicieron a su manera una ampliación, pero la campaña agrieta la sociedad, no comparto lo que dice Alberto Fernández, tampoco Fernando Iglesias"



-"La moratoria de Massa y Bossio fueron mal hechas, después también hubo errores de Julio De Vido, el kirchnerismo hizo mucho de repartir plata transitoria"



-"Yo veo la economía diferente a Axel Kicillof"



-"Hace mucho que venimos fracasando colectivamente. Este Gobierno, no es peronista, ni radical, es el primero que termina el mandato, se puede reelegir. Si vos le ganas al peronismo lo obligas a que dé propuestas y no espere una crisis para volver. Me gusta el Peronismo cuando no quiere imponer, los de los Perotti, los de Schiaretti, los que saben gestionar."



-"Espero que ganen los moderados"

"Nuestro espacio tiene fuerza, nuestro estilo es no caer en agresiones y tener propuestas. No nos guiemos por la campaña"