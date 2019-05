Monseñor Gustavo Carrera: "Muchos dirigentes no están a la altura y se quedan en peleas chiquitas"

Gustavo Carrara.mp3







-"Ayer en San Cayetano celebramos una misa y pedimos por el pan y el trabajo, se siente el desempleo y las clases más humildes no tienen changas, ya que la crisis pega en la clase media y ya no contrata a personas para changas".



-"Nosotros decimos que son importantes los planes sociales, pero es importante crear trabajo para que la persona tenga dignidad".



-"Nosotros tenemos actitud positiva frente a la vida por los recursos naturales y humanos de la Argentina. El pueblo argentino se distingue en su paciencia y lucha para salir adelante, ojala que los dirigentes estén a la altura de la circunstancia".



-"Muchas veces no veo a los dirigentes a la altura de la circunstancias, se quedan en peleas chiquitas".



-"Los sacerdotes que están en los barrios trabajan con la gente, no pediremos hablar con Mauricio Macri".



-"Preferiría que hablen con el Padre Paco, sobre el cambio de lugar, no fue por sus declaraciones a Gabriela Michetti".



-"Hay gente en los barrios que le cuesta mucho dar las dos comidas, o cargar la Tarjeta Sube y eso no es meterse en la política, sino es discutir la dignidad de las personas en lo económico"