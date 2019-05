Una causa que puede quedar en la historia o quedar en la nada

Noto que hay una cierta desesperanza porque todo da lo mismo en la Argentina. Hoy se inicia un juicio muy importante y sobre esto me quiero detener, ya que está teñido de una discusión política y no jurídica.

¿Cuál es discusión política? Si sos kirchnerista decís que el juicio de Vialidad Nacional que comienza hoy es una persecución; si sos Pro Cristina ya está condenada y debe ir presa con pito y cadena. Hay una posibilidad de discutirlo distinto.

Tomo dos miradas. Una es la de Alberto Fernandez que dijo "si somos gobierno vamos a tener que revisar muchas de las sentencias" y quiero separar especialmente este comentario de lo que dijo Dady Brieva, palabas más palabras menos pidió que si asume el kirchnerismo "se libere a los presos políticos". No puedo darle el mismo peso a ambas declaraciones. Las responsabilidades son distintas. Si mañana hablamos de teatro la opinión de Dady es definitiva, no la de Alberto Fernandez que a lo sumo es espectador. Brieva es un espectador calificado de la política pero no asume ninguna responsabilidad. Es más fácil para los periodistas pegarle a un tipo de la popularidad de Dady que hablar en serio de la cuestión.

Me preocupa seriamente que Alberto Fernandez haya dicho esto. Obviamente hay modos institucionales de revisar las sentencias de los jueces: instancias de apelación, la Corte Suprema o juicio político. Las sentencias que hoy agravian a Fernandez son las sentencias de los jueces que fueron nombrados o sostenidos por Nestor Kirchner. Nunca escuche a Alberto Fernandez decir en función de la jefatura de Gabinete decir Bonadío es un juez trucho. Es más, lo bancaron.

Reitero lo que dije en este espacio: el nivel de politización de la justicia y el criterio de arbitrariedad basado en el calendario electoral es fenomenal. Ahora, no es que llego y cambió los jueces que no me gustan como sentencian porque hasta hace quince minutos pensaba lo contrario.

Es una temeridad poner en igualdad de condiciones a un candidato a presidente y a un cómico, y creer que desde ahí podemos hacer política.es pirotecnia para la tribuna.

Creo que no cambiará la cuestión económica de este país si no se modifica la cuestión de impunidad. Situación que en una república, imperfecta o incorrecta, se da a través de los jueces.

La causa de vialidad queda enmarañada en esta grieta infame: si sos cristinista todos los juicios son una mentira, si sos macrista todos los juicios merecen la silla eléctrica. Voy a permitirme argumentar, permítanme el anacronismo.

Este juicio va a tener una primera etapa que es saber de qué se los imputa a los acusados. Para que vos entiendas:

· Se analizan cincuenta y un licitaciones al Grupo Austral de Lázaro Báez, quien funda la empresa cuatro meses antes que Néstor Kirchner sea presidente y le pone el capital mínimo para que pueda realizarse la operación: 12 mil pesos.

· En lo siguientes diez años esa empresa llego a facturar más de ocho mil millones de pesos; el fiscal Policita dice que esta empresa se quedó con el 80 % de la obra pública de Santa Cruz. ¿no había otra empresa? si, pero siempre ganaba la misma.

· ¿Qué experiencia tenía Austral Construcciones antes del 2003 para hacer obra pública? Cero.

· El fiscal analiza y es largo de explicar, pero ¿cómo ganaban los contratos? Siempre tenían la oferta menor y con algunas irregularidades enormes: la apertura de los sobres se hacía después que las otras empresas impugnaban y decían Baez gana con información calificada. Les daban plazos, nunca los cumplían pero se los ampliaban. Superaban el límite impuesto por la ley. Les dieron dieciocho contratos por mil ciento doce milones de pesos anuales y superaban en quince veces el límite impuesto por la ley.

· En cuanto a los plazos, de las cincuenta y un obras, dos terminaron. Cuarenta y nueve no las termino, pero las cobró todas (solo una de estas fue ejecutada en el monto pactado, en el resto le ampliaron siempre los montos).

¿Qué tiene que ver CFK? Cristina se ampara diciendo "yo mande el presupuesto al Congreso y me lo aprobaron", pero el detalle importante es que modificaron todo en las licitaciones; los montos, en a quién contrataban, cómo se hacía la licitación, en los plazos y en la entrega. Eso se está juzgando, no si es beata Cristina o merece la silla eléctrica si nos instalamos en la grieta absurda que invade la discusión.

Quedan dos opciones, o no hacemos nada porque tenemos la percepción, y en algunos casos la fundamentación, de que son todos chorros o arrancamos de una vez. Siempre en la historia hubo un hecho como puntapié inicial: el caso del Mani pulite de Italia con el juez Antonio Di Pietro a la cabeza, arrancó con una causa y después por otra y otra más.

Si no arrancamos de una vez nos quedamos pangándole a Dady Brieva porque rinde más en el raiting y hagamos como que nos golpeamos el pecho por todo esto y en realidad nos importa muy poco que un señor que fundó una empresa con doce mil pesos se quedó con la fortuna más maravillosa de la historia con la obra pública. Son dos opciones, vos veras cuando tomas.