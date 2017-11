Volvía de estudiar, la tiraron del tren para robarle el celular y pelea por su vida

El día 9 de noviembre, por la tarde, Brenda Bigiatti tomó el tren en dirección a Retiro, cuando es sorprendida por malvivientes, que para robarle el celular la empujan del tren provocando traumatismo parietal derecho. Es pertinente aclarar que es jurisdicción de la policía Federal el cuidado de los ferrocarriles y no de la policía de la provincia de Buenos Aires.





La entrevista completa:

Elisabeth, la mamá de Brenda, fue entrevistada en el programa Novaresio 910 de Luis Novaresio . A través de la cronista Lucía D' Antín, que está en el Hospital El Cruce, Elisabeth dio el parte e informó que están tras la búsqueda de testigos:"(Brenda) Está en estado critico, con respirador, su cabeza está abierta. Mi hija es periodista y estaba por recibirse de médica. Tiene 27 años""Anoche me llamó el fiscal para comentarme que estaba con el caso, aún no vio la filmación. Quiero que haya justicia para que no haya otra Brenda. Tengo miedo que le pase algo a mi otra hija o las amigas de Bren da que viajan en ese tren. En el Hospital no me pidieron nada, es un gran hospital. El que se quiera acercar y colaborar donando sangre venga."