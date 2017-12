Macri: "Hay sectores que sueñan que me vaya en helicóptero"

El presidente Mauricio Macri aseguró anoche que existen segmentos de la oposición política que anhelan y trabajan para socavar las bases de su gobierno con el objetivo de que no termine su mandato. "Hay sectores que sueñan que me vaya en helicóptero", dijo el mandatario, en directa alusión a los violentos episodios que se vivieron el lunes en los alrededores del Congreso cuando se debatió la reforma jubilatoria, que dejó un saldo de más de un centenar de heridos, entre ellos varios miembros de las fuerzas de seguridad.





Macri defendió la ley que aprobó de manera ajustada la Cámara de Diputados y reiteró que la nueva fórmula de movilidad jubilatoria beneficiará a la clase pasiva.





"El año que viene, los jubilados van a cobrar más y se van a dar cuenta de todas las mentiras que les dijeron", precisó el Presidente en una entrevista exclusiva que le concedió a Alejandro Fantino en Animales Sueltos, el programa que se emite por América TV.





El valor de la palabra

El Presidente, si bien no dio nombres propios, blanqueó su malestar con varios gobernadores que dieron su aval a las reformas que impulsó la Casa Rosada y que luego no tuvo su correlato en el apoyo parlamentario que había exigido de los diputados que responden a los mandatarios provinciales. "Hubo gobernadores que cumplieron su compromiso y otros que no. A estos les digo que a mí me educaron que lo que se firma, o más aún cuando vos diste tu palabra, se tiene que cumplir", puntualizó.





En ese contexto, Macri evaluó que hubo "intencionalidad política" en los incidentes que se sucedieron en las afueras del Congreso, mientras que en el recinto varios legisladores de la oposición pugnaban por suspender la sesión, aún antes de que empezara el debate por la reforma previsional.





Fue en ese momento en que Alejandro Fantino, el conductor del programa, le preguntó si creía que más allá de la izquierda trotskista, también había sectores del sindicalismo y del kirchnerismo que tienen "el sueño del helicóptero", una metáfora que alude a la renuncia del radical Fernando de la Rúa en el Diciembre Negro de 2001. "Ellos han tenido y tienen el sueño de que me vaya en helicóptero", aseguró.





Férrea defensa

Puesto a defender la polémica reforma previsional, Macri dijo que al final de la historia los jubilados van a salir más beneficiados que con la anterior fórmula de movilidad.





"La fórmula que hizo el gobierno anterior era un engendro, producto de que no había un INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censo). El año que viene los jubilados van a cobrar más, no les va a pasar lo del 2010, 2012 y 2014, que la inflación les ganó. Con esta fórmula, del ajuste trimestral, van a estar infinitamente más seguro y protegidos. Buscamos darle tranquilidad y previsibilidad. Ya van a ver cuando vayan a cobrar que todas las cosas que les dijeron son mentiras", argumentó el Presidente.





El gradualismo

En otro tramo, Macri defendió lo que él llama la política gradualista.





"Estamos lejos de equilibrar el déficit. Algunos dicen que somos ajustadores seriales y otros que hacemos kirchnerismo con buenos modales, pero nosotros queremos hacerlo gradualmente. Queremos equilibrio fiscal, porque cuando uno tiene eso, no depende de nadie", aseveró el mandatario.





"Ojalá que los argentinos vayamos internalizando que aquellos gobernantes que gastan mucho más de los impuestos que nosotros pagamos, son malos gobernantes", destacó el Presidente en el tramo final de la entrevista.