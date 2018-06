REPASA LAS FRASES MAS IMPORTANTES







-"Hay muchos indicadores de confianza, lo que hace la Universidad Di Tella muestra que cayó la confianza, aunque es alta. No alcanza la confianza que tiene Macri para tranquilizar los Mercados."





AUDIO DE LA NOTA





Sergio Berenstein - Analista político 18-06.mp3





"Mauricio Macri fue más suave, dijo hay que acelerar el gradualismo, el tema es si es así o hay que hacer un manejo político diferente. Algunos creen que hay que cambiar, modificar ministerios y que el diagnóstico del Gobierno es equivocado."-"Los cambios que tuvimos en las últimas horas no darán mucho impacto. Luis Caputo ya está tratando el tema del dólar."- Macri no convocó a nadie como había dicho: "Cree que sólo Cambiemos debe afrontar la situación, y sigue manejándose con un estilo personalista. Macri tiene derecho de elegir su estilo de gobierno pero no está funcionando, c uando necesite consensos, ejemplo el presupuesto del año que viene, estará complicado."-"Ganar una elección de medio termino no te garantiza un paraíso, el Gobierno perdió su oportunidad, postergó la agenda de reforma acelerando la crisis cambiaria, en diciembre terminó con la independencia del Banco Central que trajo problemas en el Mercado"