Maduro rechazó expulsión de Venezuela del Mercosur y cargó contra Macri

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rechazó este sábado la decisión del Mercosur de expulsar

a ese país por "ruptura del orden democrático" y le pidió al mandatario argentino, Mauricio Macri, "que se ocupe de los problemas de la Argentina y deje su obsesión fatal" con el Gobierno caribeño.





"A Venezuela no la sacarán del Mercosur jamás, porque es como que cortaran del mapa nuestro territorio y nos expulsaran de América. Nosotros somos Mercosur de alma, de corazón, de vida. Y una oligarquía golpista como la de Brasil y una oligarquía miserable como la que gobierna la Argentina podrán intentarlo

mil veces, pero nosotros siempre estaremos ahí", sostuvo el mandatario extranjero.





En diálogo con Radio Rebelde, el titular del Palacio de Miraflores apuntó contra el líder del PRO y su par brasilero, Michel Temer, por la embestida contra Venezuela y afirmó que "ellos quedarán marcados por la historia".





"Para nosotros es una medalla de honor que el Gobierno de Temer y el de Macri nos acusen. Hagan lo que hagan seguiremos siendo Mercosur", insistió el caribeño, quien aseguró que su Gobierno "ha cumplido más con Mercosur que los países fundadores".





Y agregó: "Tienen una correlación de fuerzas favorable a la exclusión, a la persecución ideológica. Esto es la ideologización del Mercosur. Volvió la Triple Alianza, ahora contra Venezuela. Nadie nos sacará del Mercosur, así tomen medidas ilegales como las que han tomado".





Respecto al Presidente argentino, Maduro lo acusó de ser "la punta de lanza de la agresión contra el pueblo de Venezuela" y lo instó a que "se ocupe de los problemas de la Argentina y deje su obsesión fatal con Venezuela".





"Es el portaestandarte de la búsqueda de un bloqueo económico, financiero, comercial y político contra Venezuela como el que se le hizo a Cuba en los años 60", indicó.





Consultado sobre la decisión del líder del PRO de quitarle la "Orden del General San Martín, por la violación sistemática de su Gobierno a los derechos humanos", el jefe de Estado caribeño lo desafió: "Aquí lo espero a que me la quite. Aquí lo estoy esperando cuando viene para que me la quite. Esa orden me la dio el pueblo argentino. Y no me la dio a mí, se la dio al pueblo de Venezuela por las luchas nuestras"





Y finalizó: "No se la va a quitar ni Macri, ni mil Macris que quieran quitársela. Eso le pertenece al pueblo venezolano y él queda como un ridículo al decir estas cosas".