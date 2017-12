Alejandro Borensztein: "Mauricio Macri es un amigo mío de antes, le tengo afecto y sé que me quiere"

Alejandro Borensztein habló con el conductor de Majul 910 acerca de su nuevo libro "Balcarce" y sobre su relación con el presidente Mauricio Macri.





-"La idea de mis columnas es dejar de dramatizar todo lo que pasa. Balarse es una invención de mi mujer, es una manera de arrancar el dialogo con el nuevo Gobierno, porque uno debe ser piadoso".





Escucha el audio de la entrevista:





Alejandro Borensztein - escritor.mp3











-"En un Gobierno de tipos bien formados la aparición de un perro callejero me daba la posibilidad de decir que era el único que tenía calle".-"Balcarse le propone una solución del impuesto a las ganancias al Gobierno, que luego Mauricio Macri lo aplica, entonces me sirvió".: "Me era más fácil con Cristina Fernández porque las cosas iban mal. Para equivocarse hay tiempo".- Cómo hiciste con el Ara San Juan: "Me cuesta meterme con el dolor, recuerdo la tragedia de Once y en ese momento lo hice serio, como con la muerte de Alberto Nisman".-"Mauricio Macri es un amigo mío de antes, le tengo afecto y sé que me quiere. Además tenemos un vinculo por nuestras esposas, compartimos la pasión por Boca. Cuando él ganó le dije me corro, pero la verdad es que él me llama con frecuencia, nunca le pido información. Es una información más familiar. Nunca me llamó para decirme que no diga algo".