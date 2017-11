Alejandro Borensztein: "Si no se cruza ningún cisne negro, el 2019 enfrentará a Macri con Cristina ! "

Alejandro Borensztein 03-08 .mp3

Alejandro Borensztein hablo con Luis Majul, opino sobre las PASO, mirá lo que dijoREPASÁ LAS FRASES MAS IMPORTANTESSe viene "el voto julepe"? :Seguramente, una parte de la sociedad vote con el voto julepe. No me quedó muy claro lo que dijo el oyente. Dijo que en las PASO iba a votar contra alguien y luego por Cambiemos, es raro. Cada uno vota por cosas distintas, este es el gran misterio y una de las razones por las que lo que pasará es una incógnita y las encuestas son disímiles entre sí.AUDIO DE LA NOTASobre si los cortes de calles benefician a Cambiemos o a Unidad Ciudadana:En general, el lío en la calle siempre ayuda al gobierno si uno hace la cuenta final. Debe haber gente que lee la conflictividad social producto del gobierno y rea firma su voto, y otra que piensa que votó al gobierno para que termine con eso y no lo logró. El desvarío siempre termina favoreciendo al gobierno. Creo que no todo es importante, hay que tratar de alejarse un poco y tener una mirada más macro de todo. Sostengo que es posible que esta elección no sea tan definitoria como se la plantea, no hay tanto en juego como parece, a menos que haya un resultado muy contundente. De acá al 2019 no cambiarán muchas cosas, ganen o pierdan por dos o tres puntos el gobierno o Cristina Fernández. Si no se cruza ningún cisne negro, el 2019 enfrentará a Mauricio Macri con Cristina. La dinámica de la política nos llevará a esa situación. Al país le sería mejor terminar con el kirchnerismo pero es una opinión, la realidad puede ser otra.Sobre la no aparición de Cristina durante la campaña y su cambio de ve stuario:Es todo muy evidente, es vivísima. Es la primera vez que la veo hacer algo inteligente en términos políticos en doce años de kirchnerismo. En el 2007 quizás nos creímos que quería mejorar las instituciones y que su modelo era Alemania, pero luego fue un error tras otro, con sus triunfos y sus derrotas. Esta vez es una estrategia inteligente, porque no irrita más de lo que ya irritó hasta ahora. Deja que el gobierno se equivoque solo, ella se corre, y tampoco puede mostrar mucho ni enfrentar ni una pregunta. La elección de Jorge Taiana es poner al único tipo que les queda que pueda hablar por televisión con solidez y equidad, un tipo serio y razonable. Es como Daniel Filmus. Los demás están todos escondidos, ella incluida.Sobre la "duranbarbización" de la campaña, poniendo a Esteban Bullrich de candidato:Hay dos puntos: en p rimer lugar, lo que hace Durán Barba es lo que hace el planeta con las elecciones, no inventó nada. Hay una estrategia electoral general compartida. La famosa duranbarbización es un fenómeno global.Sobre cómo anda su libro "Educating Mr. Macri":Es una etapa pasada, ahora preparo un libro nuevo para fin de año. Funcionan siempre muy bien, pero en verdad es un mimo personal y una cosa que me gusta hacer para dejársela a mis hijos.