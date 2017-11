Alejandro Finocchiaro: "Hoy en 31 mil escuelas se está haciendo la prueba Aprender"

Alejandro Finocchiaro - Ministro de Educación 07-11.mp3

"Hay una discusión, no es con los docentes, ni con los gremios. Los gremios que no quieren son los vinculados al Partido Obrero. Hoy en 31 mil escuelas se está haciendo la prueba. Hay que escuchar a todas las voces pero demosle la magnitud que tiene. La del año pasado sirvió para que vean que no era para echar a docentes"-"La semana pasada evaluamos a los últimos años del profesorado, y llegamos al 90 por ciento"-"Son pruebas con modelos. Siempre es mejor una prueba abierta, pero para saber los niveles sirve. Son estandarizadas por la corrección"-"A la secretaria de evaluación le pedí que incluyera una prueba en cuarto grado de la primaria que es comprensión lectora y deben escribir. Eso será en siete mil casos"