Alicia López: "Lo de Grondona lo investigará Estados Unidos porque habla de mundiales."

Alicia López - ex titular de la UIF 16-11.mp3

"Al programa de testigos protegidos de Estados Unidos ingresas si ya declaraste y presentaste pruebas, Alejandro Burzaco ya lo tuvo que haber realizado. Ahora lo que se hace es la parte formal. Las pruebas están, si no no hubiera ingresado."-"A Estados Unidos le interesa lo que pasa en el mundo más que lo que pasa en Argentina. Julio Grondona fue el dios. En el tema del fútbol para todos Grondona se encontró con un Papa mayor, que fue Néstor Kirchner. La casa de cambio que Julio trabajaba era Alhec Tours, en el 2009 aparecen otras que estuvieron en sueños compartidos, Mafia de Medicamentos, Skanska"-"Alhec Tours entra en desgracia por la causa que investigaba Oyarbide, por la venta de jugadores. Cuando el Banco Central le pone el ojo A lhec Tours cae."- Burzaco podría venir a la Argentina a declarar: "Yo creo que Gerardo Pollicita trabaja muy bien, va a tener que trabajar con la colaboración de la justicia de Estados Unidos. Ellos no lo van a dejar salir."- Humberto Grondona dijo que Burzaco miente: "Grondona está sobreseído porque murió, en forma civil hay manera de investigarlo. Lo de Grondona lo investigará Estados Unidos porque habla de mundiales."