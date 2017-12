Claudio Avruj: "El Presidente puso la agenda de derechos humanos desde el primer día"

Claudio Avruj - secretario de Derechos Humanos 13-12.mp3



"En las vidas de las sociedades pasan situaciones traumáticas como el caso Maldonado y Nahuel, el Estado debe dar solu ciones. En este caso la Justicia tendrá que dar respuesta, y el Ejecutivo debe estar a disposición de la justicia, promoviendo y protegiendo los derechos humanos."-"En los derechos está la cloaca y el agua potable, el Presidente puso la agenda de derechos humanos desde el primer día cuando habló de combatir la pobreza. Las inversiones en el tema del agua potable, la electricidad hacen una política de derechos humanos."-"Después tenes trabajos en educación, pueblos originarios para mejorar la calidad de vida de todos."- Prisión preventiva: "Yo celebró que se discuta esto. Acá se da el reclamo a la justicia por la demora en dar respuesta. Los jueces hablan por su fallo, yo no voy a juzgarlos"- Pinturas en la Esma: "Las banderas ya no están, las había puesto ATE, nunca me tiraron un gato como usted dice . Las banderas molestan porque en el Caso Maldonado hemos trabajado desde el primer minuto. Fue una estrategia de ATE."