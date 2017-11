Durán Barba: Carrió y DElia son como dos personajes de la familia Addams

Jaime Durán Barba - Asesor político 22-11.mp3

"Hay mucha tristeza y angustia por lo que pasa con el submarino. Es dificil de imaginar el mundo de los submarinista, es gente que puede soportar estar en esas circunstancias mucho tiempo, por otro lado, el submarino tiene un diseño para no ser ubicado, por eso es dificil."-"Hubo una depresión social, si hacemos una encuesta todo se evaluará negativamente, pero no afecta más a una persona que a otra. Se evaluaría peor al Gobierno, al Presidente."- Hablan de la presencia de Mauricio Macri con los familiares: "Lo hace naturalmente, es la forma de hacer política de su espacio, ellos parten de la gente, de estar en contacto con ellos. Por otro lado, Mauricio es una persona muy sensible, está afligido, no hace estas cosas por m arcketing. Macri no piensa en los juegos de poder, es extremadamente humano."AUDIO DE LA NOTA- Ex funcionarios presos: "No es bueno que estén presos, en Perú están presos los ex presidentes, también pasa en Brasil. Desgraciadamente la política en la última época tuvo actos de corrupción. El Vicepresidente de Ecuador está preso y lo eligieron ahora."- Conviene que Cristina Fernández esté libre?: "No es un tema del Gobierno, el Gobierno piensa en ellos, los demás que hagan lo que quieran, que Cristina haga lo que quiera."- Macri puede ser reelecto?: "Yo creo que en las últimas elecciones se vio el apoyo al Gobierno, lo más probable que se reelija Mauricio con Gabriela Michetti, ella hace un buen papel, no debe ser protagonista, es leal, competente."-"Probablemente siga María Eugenia Vidal y Horacio Rodri guez Larreta, tienen mucha aceptación. Yo soy entusiasta del papel de las mujeres en política y María Eugenia es muy interesante, uno ve la fuerza de la mujer. La mujer en política es como el agua, parece débil, pero no."- Sobre Elisa Carrió: "Yo voy poco a los lugares de belleza, ella y Luis D' Elia me divierten, son como dos personajes de la familia Addams. Carrió cumple un papel importante en la Ciudad."-"La línea ética de Carrió está bien, en un movimiento político debe haber diferentes personas."-Corrupción: "Los gobiernos dependen de la impronta del Presidente, Macri da un mensaje fuerte de no caer en la corrupción y se presenta siempre en la Justicia, suspendió a un funcionario de la Aduana. Si hay casos de corrupción el Gobierno será contundente y no protegerá a nadie."< br />- Macri y su condición de ser rico: "Es complicado el tema de un presidente que tiene dinero, se supone que alguien rico trabajará por sus compañeros y no por los pobres. Macri tuvo una formación importante en Boca y le sirvió para trabajar en equipo, no creer que sabe todo."-"Macri siempre está pensando en las inversiones, en que la pobreza caiga. No se dedica a saber qué hablan los otros políticos."-"Yo tomo mate."Luis Majul, conductor: "No como la cheta de Nordelta."Jaime Durán Barba, asesor político: "Hay gente loca en todos lados."- Campaña de Cambiemos: "Yo creo que la campaña fue la más compleja e interesante, en Washington van a estudiar nuestra campaña. La campaña del 2007 fue premiada. Marcos Peña va a disertar en Washington."< br />-"Usted es uno de los periodistas más creíbles."