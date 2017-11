Gladys Gonzalez, candidata a senadora por Cambiemos, habló con Luis Majul en el programa Majul 910, sobre la entrevista de Cristina Fernández de Kirchner; la situación de Pata Medina y las prácticas políticas del kirchnerismo.





"Cada día me cuesta más escucharla, por su soberbia, mentira, falta de autocrítica, me generó repugnancia, tristeza. Es confirmar lo que nos dejaron. Yo le diría que si no va a decir la verdad no diga nada."



"Gladys Gonzalez, Maria Eugenia Vidal tienen muy buenos modales y después dicen repugnancia."