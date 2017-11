Esteban Bullrich: "Cuando te equivocas aprendes. También es importante saber pedir disculpas."

Esteban Bullrich - precandidata a senador de Cambiemos 09-08.mp3

Esteban Bullrich - precandidata a senador de Cambiemos habló con Luis Majul entre otras cosas bloopers en su campaña, mirá lo que dijoREPASA ALGUNAS FRASES"No estamos perdiendo, cada día somos más los que creemos que el gran esfuerzo que comenzó el 10 de diciembre del 2015 y lidera María Eugenia Vidal en la provincia vale la pena. No sólo porque lo vemos en las obras, sino también en la pelea contra las mafias. Estamos bien y estaremos mejor."- Economía que no crece: "Sabemos que hay muchos que hacen un gran esfuerzo, y eso es porque lo que estamos construyendo no es un asfalto de 2 cm, sino un hormigón. Es la consolidación de una propuesta política diferente, que afectará a nuestros hijos. Después de años que los problemas no tenían solución, de abandono la gente volvió a confiar."-"Nosotros todos los d&iac ute;as hablamos con la gente, no vamos a parar de trabajar hasta que a todos les llegue el cambio."AUDIO DE LA NOTA- Conflicto docente bonaerense: "Tengo buena recepción de los docentes porque entienden el dialogo, que el conflicto se resuelve con los chicos en clases, ya lo habíamos logrado en la Ciudad. Creo que en la provincia hubo un cambio cultural."- "Hay que seguir consolidando este camino, bajar la inflación, crece el empleo, la inversión. Gerardo Martinez lo reconoce."-"Nosotros cuando hay que hacer hacemos la autocrítica, no sé cual sería la autocrítica cuando hay crecimiento. Ayer estuvimos en Azul, cuando asumimos había un frigorífico cerrado y hoy estaban más personas trabajando. Hacemos el doble de motos que el año pasado. Esto quiere decir que hay más empleados."-"El camino que elegimos es gradual, qu eremos que la gente tenga un trabajo digno."- Tiene varios bloopers, está aprendiendo algo en campaña?: "Aprendo todos los días como candidato y persona. Cuando te equivocas aprendes. También es importante saber pedir disculpas."-"Yo hablé de los presos como Minnicelli, José López, se mal interpretó."-"Le pido a la gente que nos acompañe, que vaya a votar para que María Eugenia pueda seguir dando pelea."