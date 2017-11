Federico Salvai: "La gente votó basta de corrupción como en el 2015"

Federico Salvai - Jefe de Gabinete bonaerense 25-10.mp3

"En las elecciones se votó basta de corrupción como en el 2015. Le piden a la clase dirigentes independencia de poderes, eso se está logrando por eso avanzan las causas."-"Esta elección fueron dos partidos, una las Paso, donde perdimos por una pequeña diferencia. Se replanteó el tema para el segundo partido y eso se logro. La campaña fue larga pero pudimos conectar con los bonaerenses, sin subestimar a la gente. Nosotros pudimos mostrar un equipo que deja todo en la cancha. Esto nos plantea Mauricio Macri, María Eugenia Vidal, todos somos Mascherano."- Fondos del conurbano. Van a dividir La Matanza: "Nosotros en la legislatura vamos a tener una mayor proporción, pero las leyes van a salir p or consenso."-"En segundo lugar la división de La Matanza no es una prioridad del Gobierno, no es una decisión política."