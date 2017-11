Fernándo Morales: "Si el submarino está debajo de la superficie del agua, no tiene posibilidad de comunicarse"

Fernándo Morales - perito naval y vicepresidente de la liga Naval Argentina 20-11.mp3



"Lo real es la información que da la Armada Argentina. El capitán Enrique Balbi informó que las 7 llamadas no provienen del submarino Ara San Juan""El submarino puedo navegar durante 90 días emergiendo para renovar el oxígeno"."Si el submarino está debajo de la superficie del agua, no tiene posibilidad de comunicarse, porque está diseñado para eso". Se supone que el submarino no emergió ya que no puede establecerse comunicación. Las posibilidades son do s: porque no hay personas vivas que lo hagan emerger o porque el capitán decide que no es un buen momento por la condición climática.