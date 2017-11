Garavano: "Yo entiendo que es correcto la extradición de Jones Huala"

Germán Garavano - Ministro de Justicia de la Nación 29-11.mp3

Existe el RAM: "Yo creo que existe, son grupos pequeños, no es la Comunidad Mapuche que tiene relación con el Estado. Son personas violentas que tratan de generar violencia, van de sabotaje a pozos petroleros, toma de terrenos."- Declaraciones de Patricia Bullrich y Gabriela Michetti sobre los Albatros: "Yo fui juez, fiscal, una cosa es lo que piensa el Presidente o la vicepresidente y yo lo digo desde mi matiz técnico. Hoy hay un testimonios de personas que estaban en el procedimiento que relatan determinados hechos que la Justicia deberá verificar. Hay un grupo de personas prófugas."- Jueces que no pueden ingresar a territorios: "Yo creo que venimos de diez años que estas acciones se ocultaban, entonces las fue rzas de seguridad, fiscales, el Estado nacional no tomaba medidas, y el Estado no ejercía su rol. Esto está cambiando con el nuevo Gobierno, a mí me pasó discutir con Anibal Fernández. Las Fuerzas de Seguridad actúan bajo el liderazgo de Patricia Bullrich."