Gonzalo Bonadeo: "Estamos en el mundial gracias a Messi"

"Estuve en Rusia, en el Mundial de Atletismo. La inauguración la hizo Putín y por seguridad no te dejan pasar. Es un país muy particular."-"La seguridad será importante. Las cosas por lo general pasan donde menos se imaginan, igual es desagradable la amenaza sobre Messi."-"El Mundial de Brasil tuvo muchas amenazas y no pasó nada."-"El subte en Moscú es maravilloso."- Clasificación de la selección nacional: "Me parece buen técnico Jorge Sampaoli, con Martino estábamos encontrando un buen camino, pero se va por culpa de la AFA. Los dirigentes hicieron renunciar a Martino."-"Argentina tiene poco juego. Higuaín tiene que estar en la selecci&oac ute;n, es una falta de respeto burlarse de él."