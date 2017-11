Gonzalo Sánchez: "Es un disparate decir que no existe la RAM"

Gonzalo Sánchez - periodista de Clarín 29-11.mp3

"Villa Mascardi es la zona donde más estuve, no me sorprende lo que está pasando."- Existe la RAM: "Es un disparate decir que no existe, lo que existe es una organización que tiene diferentes formas, pero es la RAM, es lo que pasó es Mascardi, en la amenaza de Vaca Muerta. Son personas que van buscando conflicto, porque hay otros que realizan reclamos genuinos."-"No se sabe bien qué pasó, el Parque Nacional Nahuel Huapi es el que está en disputa. Lo que noto es que el Gobierno está corriendo detrás del asunto, no lo comprende-"Hay comunidades donde se mete la RAM, de hecho la familia de Rafael Nahuel habla que le lavaron la cabeza."-"Hay 15 tipos escondidos en la mont aña, eso me lo informan desde allá."