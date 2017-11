Gustavo Pérez: "El submarino cuando sale a navegar es una información reservada"

Gustavo Pérez - Vicepresidente de la Agrupación de suboficiales submarinistas 23-11 b.mp3

"Yo hablaré como suboficial retirado de la Armada, hoy no tengo vinculo con lo que ocurre en la Armada. No conozco las ordenes que se dan.""El submarino cuando sale a navegar es una información reservada, cuando ocurre algún incidente abordo siempre se trata de subsanar y no se informa. En este caso desconozco el plazo que establecieron para informar.""Normalmente uno trata de establecer contacto, pero en el caso del submarino uno escucha. Se supone que el submarino estaba bien por eso se hundió nuevamente."