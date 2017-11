Intensa entrevista en #Majul910 con Florencio Randazzo, revivíla

Florencio Randazzo 1.mp3

Florencio Randazzo - precandidato a senador por Cumplir, habló con Luis Majul, reviví la intensa entrevistaREPASÁ LAS FRASES MAS IMPORTANTES"Nosotros somos la expresión del Peronismo en la provincia de Buenos Aires. Estuve 8 años en el Gobierno."Luis Majul, conductor: "No vio nada en los ocho años."Florencio Randazzo, precandidato a senador por Cumplir: "Entonces vos podes saber que hace Daniel Vila?"Luis Majul, conductor: "Yo en el 2009 publiqué El dueño"Florencio Randazzo, precandidato a senador por Cumplir: "Yo quiero decir que en el Gobierno yo tenía a cargo a 25 mil personas, en mi cargo de Ministro, yo he hecho todo para que no haya corrupción. A mí el caso de López también me da indignación, porque yo trabajé para que no haya."AUDIOS DE LA NOTA-"Cuando asumí ; Transporte, después de la tragedia de Once, me preguntaban sobre qué hizo Jaime, yo les dije, eso le corresponde a la Justicia y cuando la Justicia me solicitó información se la dí. Mientras transformé los trenes."-"Como voy a saber que se estaba robando?."Luis Majul, conductor: "A mí me lo dijo Cirielli, que lo denunció en la Justicia."Florencio Randazzo, precandidato a senador por Cumplir: "Bueno eso le corresponde a la Justicia."-"La responsabilidad la debe determinar la Justicia. Entonces hay que reclamar que la Justicia funcione mejor, no podemos juzgarlos nosotros."Luis Majul, conductor: "Cristina Fernandez no debería hacer política, ni Julio De Vido."Florencio Randazzo, precandidato a senador por Cumplir: "Yo estoy en contra de los fueros, ni sería candidato si fuera Cristina Fernández."- Está de acuerdo que Menem no sea candidato?: "No tengo posición, si está condenado está bien. Está correcto que no sea candidato."- Está escondida Cristina Fernandez?: "Yo creo que está escondida y esconde a los candidatos; y el Gobierno esconde a los problemas. No hay aparición de los candidatos después de las declaraciones desafortunadas de Fernanda Vallejos."-"El Gobierno esconde los problemas vinculados al trabajo, los que no tienen, los que tienen, los comercios y están destruyendo las pequeñas y medianas empresas, caída de consumo, importaciones y los costos. El Gobierno no toma en cuenta lo que pasa en las industrias."- El Gobierno dice que da más ayuda social y el Gobierno peronista dejó tierra arrasada en la provincia de Buenos Aires: "Para mí tienen un comportamiento infantil al no hacerse cargo de nada, cuando uno se presenta para tener determinadas responsabilidades es para resolver los problemas, no para explicarle a la gente por qué no se resuelven."-"En el Gobierno nacional agudizaron los problemas que existían, que nos llevaron a nosotros a una derrota, que era la inflación, la pobreza, una forma de ejercer el poder con soberbia. En el 2015 se nos cobró la factura."-"El Gobierno este año tendrá un 25 por ciento de inflación, el año pasado tuvo un 40, hay más desocupación y más pobreza. El Gobierno está para resolver los problemas y no explicar por qué no se resuelven."-"Ya se perdió la elección en el 2015, y este Gobierno que hace?. Por eso para mí Cristina Fernández no debía ser candidata. Este Gobierno baja la inflac ión enfriando la economía, como se enfría la economía? quitando poder adquisitivo al salario, que da menos consumo y menos trabajo. No sólo dejan de emitir, toman deuda y se paga fortuna de intereses de Lebacs."Luis Majul, conductor: "Los subsidios generaron inflación."Florencio Randazzo, precandidato a senador por Cumplir: "La política del Banco Central no tiene que ver con los subsidios. Fue un error el tema de los subsidios."-"En el tema de transporte nosotros pusimos el tema de los subsidios en la web, sacamos la tarjeta Sube."-"Había una denuncia en el tema de la compra de coches y nosotros dimos la información. Lea el auto procesamiento de Jaime."-"Nosotros hicimos el proceso de transformación de los trenes en tres años. El Metrobus de La Matanza nosotros conseguimos el subsidio, planif icamos la obra, la empezamos y la terminó este Gobierno. Verónica Magario es la intendente de La Matanza, es una obra nacional."-"La obra se hizo en nuestra gestión y este Gobierno la terminó."- Quién es Massa?: "Sergio Massa en el 2008 estuvo con Cristina Fernández, en el 2013 estuvo con Macri, en el 2017 estuvo con Stolbizer y a mí me cuesta creerle a Massa."-"Soy Peronista. Cuando uno gana conduce, cuando pierde acompaña."- Cristina Fernández es la Herminio Iglesias del Peronismo: "No creo, creo que es una ex presidente candidata, para mí no debería ser candidata. Ella se pone primero."Oyente jubilado le pregunta qué hará por ellos: "Nos vamos a acompañar la reforma previsional que plantea el Gobierno de ampliar la edad de jubilación, ya que le cambia la regla de juego de los que se van a jubilar y además sacamos el empleo joven. El Gobierno no quiere ir a una reforma tributaria de verdad. Para mí hay que ampliar la base de los contribuyentes, hay una presión enorme sobre el 50 por ciento que paga"-"Hay que mejorar el tema del PAMI que paga por cápita y no por prestación. El Gobierno va de contra mano en la reforma tributaria, la tarjeta de crédito devolvía el 5 por ciento del IVA ellos lo sacaron y esto incentivaba el consumo. La tarjeta Sube yo se lo trasladé al Gobierno para que se a una tarjeta de micro pago, para que se consuma. Así se introduce al Mercado formal las personas informales."Natalia Donato destaca el blanqueoFlorencio Randazzo, precandidato a senador por Cumplir: "Cómo se hizo el blanqueo no sirve. Hay que cambiar para que no se genere que no se blanquee el dinero."- El Indec mintió 8 años, cuál es su posición: "Creo que fue un error. No estaba bajo mi responsabilidad, para mí eso ya lo saldo la gente, ya perdimos, ahora hay que discutir presente y futuro."-"Yo estoy en desacuerdo. Ya la autocritica la hizo la gente. Mauricio Macri es fruto de nuestros errores."-"Yo a Daniel Scioli lo critiqué públicamente, no tuvo gestión, por eso no lo acompañe."- Usted no contribuyó a la grieta?: "Yo no."Luis Majul, conductor: " A mí me acusaron de ser evasor de la AFIP. Luego se definió."Florencio Randazzo, precandidato a senador por Cumplir: "Yo no contribuí. Yo no perseguí a nadie. Cristina Fernandez ganó con el 54 por ciento. Cristina Fernández fue difamada y ningún periodista fue preso."-"Fue un error creernos dueños de la verdad y hoy se hace lo mismo, está mal."Luis Majul, conductor: "Este Gobierno cometió muchos errores y el votante lo debe analizar, hay que investigar el tema Avianca, Autopista del Sol, Panamá Papers, pero no es igual que el otro."Florencio Randazzo, precandidato a senador por Cumplir: "No creo que en el Gobierno no haya habido libertad de prensa. Qué periodista fue proscripto, digame un periodista. No estoy de acuerdo con usted."Luis Majul, conductor: "Inventaron los medios de Spolsk y y 6-7-8."Oyente: Usted le sacaría los fueros a Cristiana Fernández si se da la situación de Julio De Vido?Florencio Randazzo, precandidato a senador por Cumplir: "Yo no hago de la corrupción un marcketing político, estoy en contra de los fueros."Oyente: Qué pasó con el tren de Constitución a La Plata?Florencio Randazzo, precandidato a senador por Cumplir: "Una obra que estuvo 32 años paradas, el BID nos financió, la licitamos, la adjudicamos y llegamos a City Bell y ahora este Gobierno debería terminar la obra, quedan 20 km."Por qué hay que votarlo?: "El votante debe tener en claro que va a elegir un futuro, el que esté de acuerdo con lo que hace Macri que vote a Cambiemos, los que le creen a Massa que lo voten, los que creen en pasado que voten a Cristina Fernández, los que creen que cump limos con la palabra que nos vote a nosotros."