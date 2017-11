Jorge Rizzo: Destitución de Freiler: "Esto marca que las instituciones funcionan"

Jorge Rizzo - presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal 17-11.mp3

Destitución de Freiler: "Costó mucho sacar a Freiler, Adriana Donato me contaba que este tema se venía estudiando pero hasta que no se rompió la composición anterior no se podía votar el jury de enjuiciamiento. Hoy estamos frente a la posibilidad de ver un juez, camarista de casación destituido."-"Esto marca que las instituciones funcionan y no es poca cosa. En el medio de la Casación está la Cámara común, estamos hablando de jueces importantes."-"Freiler ya está destituido, es una sanción administrativa, para que sea corrupto tiene que haber delito, por eso se le da la investigación a la parte penal. Freiler ahora puede recurrir a la Cor te Suprema para decir que hubo arbitrariedad. La Corte siempre confirma la sentencia del Consejo de la Magistratura."-"Se pensó que se podía negociar como Oyarbide, o Gils Carbó antes, no después que se inició el jury."- "Yo voy a decir que hay un cambio cuando se persiga a funcionarios oficialistas. Espero que cuando salte un hecho de corrupción que implique al Gobierno se investigue."