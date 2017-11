Jorge Triaca - Ministro de Trabajo 21-11.mp3

"Nosotros nos propusimos cuando el Presidente convocó a la búsqueda de consensos, una forma de trabajo diferente, propusimos un proyecto que fue debatido por el sector empresario, de los trabajadores, se hicieron modificaciones y a partir de eso mandamos un proyecto al Senado, que se tratará mañana en comisión y esperamos que se sancione"-"Parte de un diagnóstico de que el trabajo en Argentina tiene que tener otro dinamismo, hay desocupados y muchos trabajadores en la informalidad"-"Queremos que se haga un blanqueo de los trabajadores, una mirada al futuro que tiene que ver con lo tecnológico y formación profesional."-"El año pasado no pudimos cubrir la demanda para los programadores. Hay que orientar los discursos."Javier Blanco, columnista: "Hay una desarticulación con la Educación."Jorge Triaca, Ministro de Trabajo: "Toda la propuesta lo que hace es darle un foco a favor de las Pymes, ellas tienen trabajadores en la informalidad."AUDIO DE LA NOTA-"Cuando se hicieron las bajas de las contribuciones en los '90 fue un año y medio, nosotros apuntamos a un proyecto con el sistema productivo y a cinco años. Hay que adecuar las licencias y la cobertura de salud."-"Los convenios habilitan ciertas cosas que tienen que ver con los momentos de cada empresa. Con el fondo de cese hay errores en las notas. El fondo de cese lo pone el trabajador y se ad ministra en conjunto"-"Algunos quieren generar temor, hay que cuidar a los trabajadores, pero también hay que dar certeza, algunos con la industria al juicio hizo que se limiten los empleos."-"Uno de cada tres argentinos está en situación de pobreza, y se debe hacer algo. La critica que viene de los que se fueron es graciosa, ya que no hicieron nada"-"Me citaron para mañana en el Senado."- Reforma previsional: "Nosotros hacemos una diferencia entre el trabajador que aportó y el que fue beneficiado por la moratoria, ya que el sistema se basa en los aportes."-"Las actualizaciones de las jubilaciones será por la inflación."- Tendremos dos jubilaciones mínimas: "Tenemos una jubilación mínima y los que aportaron 30 años llegarán al 82 por ciento."- Hab lan de los sindicatos: "El modelo sindical está basado en la unidad y el debate se debe realizar en sus sindicatos. Algunos desde lo '70 no debatían el convenio."- Macri dijo que sobraban sindicatos: "Hay más de tres inscripciones gremiales, 500 no han presentado sus papeles. Estamos ordenando esto."- Jubilaciones de privilegio- Majul cuenta cuando quiso eliminar el privilegio- época de Duhalde: "Nosotros analizamos el marco jurídico y la reforma previsional que establece la ley de reparación histórica, nos permite debatir este tema. Como la sustentabilidad de las cajas previsionales también es un tema que debemos tratar."