José Schulman: "El cuerpo tiene semejanza con Santiago Maldonado"

"Tengo una sensación de miedo, angustia, los que vivimos el terrorismo de Estado estas situaciones nos generan un viaje en el tiempo. Uno trata de ponerse en el lugar de Santiago y no es fácil."-"Lo que sabemos es que apareció un cuerpo en el río, muy cerca donde pasaron los hechos. El cuerpo tiene semejanza con Santiago Maldonado."-"Uno podría decir que los prejuicios que teníamos se volvieron, algunos programas ayer dijeron cosas muy desagradables, como que un cadáver en aguas frías se mantiene como Walt Disney."-"Tengo dudas y preocupaciones porque esa zona estuvo a cargo de gendarmería, equipo de inteligencia. Hay que investigar como no se encont ró antes. Yo sé como funcionan los grupos de tareas y el 22 de agosto dije que no se atrevieron a tirar un cuerpo en mitad de la cordillera. Guido Otranto el 18 de septiembre hizo un mega operativo en la zona."