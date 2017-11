Julio Barbaro: "El esfuerzo en algún momento lo deben hacer los empresarios"

Julio Barbaro - dirigente político 23-08.mp3

REPASÁ LAS FRASES MAS IMPORTANTESMovilización de la CGT- Laburan para Cambiemos: "En un sentido hay una necesidad del sindicalismo por hacer algo, algunos te dicen que en la Argentina hay mejoría y un sector muy fuerte no siente ninguna mejora y por el contrario siente que la decadencia no para."-"El sindicalismo necesita salir porque la Izquierda le pisa los talones. El sindicalismo de Hugo Moyano, Luis Barrionuevo, Julio Piumato, Juan Carlos Schmid es el que salió a pelear contra Cristina Fernández, cosa que los demás no hicieron. Ellos tienen autoridad moral para decirlo."-"Hay muchos sectores que están en crisis, entonces es dificil no hacer nada, aún aunque pase lo de ayer."AUDIO DE LA NOTALuis Majul, conductor: "A mí me dicen que cada tanto Hugo Moyano habla con Mauricio Macri y cuestionan a Pablo Moyano. Creo que Macri se cansó y sacó a la gente de él."Julio Barbaro, dirigente político: "Yo sé que se llevan bien y ambos piensan que debe haber una mesa de negociación. El muchacho que echaron estaba más ligado a Swiss Medical que al sindicalismo."-"Ezequiel Sabor si era del sindicalismo."-"En las elecciones mejoró el Gobierno, perdió Cristina Fernández, pero si no hay negociaciones con la decadencia que tiene la Argentina no será fácil salir de la crisis."-"Yo creo que Macri está más solido para convocar a un acuerdo y más débil para estar solo."- Ves cambios de Macri: "Yo creo que lo de Freiler lo queríamos todos, y usó un método del poder. Fue una causa justa."-"Cuando Cristina Fernández se achique la democracia va a renacer."-"Cristina Fernandez destruyó a todos, es ella sola en el país, es débil. Como le pasó a Carlos Menem que no quería que gane Eduardo Duhalde, Cristina no quería que gane Daniel Scioli."- Qué ves una unión entre Juan Manuel Urtubey, Sergio Massa...: "Pichetto es importante por su forma de pensar. Hay cosas que debemos resolver desde el sindicalismo. Hoy la Argentina tiene más problemas con las ganancias de los grandes grupos concentrados que en la necesidad de los humildes de pagar más tarifas. El esfuerzo en algún momento lo deben hacer los empresarios."