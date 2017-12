Leopoldo Moreau: "Al gobierno se le está haciendo una pelota inmanejable"

Leopoldo Moreau - diputado de Unidad Ciudadana 15-12.mp3

Sobre las declaraciones de Amadeo a Mayra Mendoza: "La diputada Mendoza es ciudadana y diputada, ella debe cumplir la ley, ella salió a sacar las vallas para intentar que los energúmenos entren al Congreso como entraron en la Legislatura, ella y sus compañeros violaban la ley, agredieron a la democracia."-"Estoy de acuerdo con que las fuerzas de seguridad y gendarmería hagan cumplir la ley. A nosotros nos piden que nos comportemos como ciudadanos comunes, ella quería permitir que se entre al Congreso."-"Nicolas Massot salió a la calle para que los diputados ingresen a la sesión, él los vio a los diputados tirando las vallas."-"Gente de gendarmería me dijo lo mismo. Esos tipos quemaron 15 autos, la gendarmer&ia cute;a nos protegió. Los diputados como Moreau quisieron producir un hecho inédito"-"Nosotros queremos que se siga discutiendo, nosotros estábamos dispuestos a cambiar y dialogar con todos."- Ustedes no explican, el proyecto tiene una quita: "Usted lo explica en su nota de La Nación. No hay quita a los jubilados, lo recuperan a fin de año."- Elisa Carrió habla de un recupero: "El recupero es porque hay un desfasaje."-"Mi diferencia con Ismael Bermudez es que el sistema previsional es una bomba de tiempo. El hecho de que no lo hayamos dicho no significa nada."-"El déficit del sistema previsional no se saca bajándonos nuestros sueldos."-"Esperemos que el lunes haya sesión"