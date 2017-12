Luis Tagliapietra: Móvil: "No puede ser que un Presidente a diez días incumpla una promesa"

Luis Tagliapietra - Papá de un tripulante del submarino 01-12.mp3

"Yo no vivo ningún duelo porque me permito exigirle a Mauricio Macri como comandante y jefe de las Fuerzas Armadas que revierta la situación absurda, arbitraria y apresurada de la Armada de seguir una búsqueda sin rescate"-"Acá la gente se partió el alma para armar las tareas de rescate, todos nos merecemos que se agoten las posibilidades. El Presidente dijo que los buscaría hasta las últimas consecuencias, que deje cuestiones superficiales como una cumbre económica y cumpla su promesa. No pue de ser que un Presidente a diez días incumpla una promesa. Si no lo hace buscaré un amparo."-"Los familiares en Mar del Plata se convocan para mandarle el mensaje al Presidente. Además las condiciones climáticas son las ideales."