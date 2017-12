Manuel José Romero Victorica: "Las versiones de Lagomarsino no las cree nadie"

Manuel José Romero Victorica habló con el conductor de Majul 910 acerca del procesamiento y las declaraciones de Diego Lagomarsino.





-"Yo creo que la noticia relevante de ayer es que después de casi tres años que nos quisieron vender que Alberto Nisman se suicidó, se dijo de todo de él, que la denuncia que hizo era un mamarracho. Más allá que se procesó a Diego Lagomarsino, la noticia es que el Juez Ercolini concluye que a Nisman lo mataron, que hubo una organización criminal después de la denuncia contra Cristina Fernández."



-"Se hace referencia que no se le cree a las declaraciones de Lagomarsino por las contradicciones que tiene."



-"Comparto lo que dice el fiscal, porque las versiones de Lagomarsino no las cree nadie, salvo los medios afines a la gestión anterior. No cierra que Nisman le haya pedido un arma."



-"Para mí no es homicidio simple sino agravado. Para mí hay un autor intelectual, no sabemos, pero se están entrecruzando llamados. Benitez está en convivencia con Lagomarsino, pero Benitez miente. Hay una junta disciplinaria que sostiene como se le da muerte a Nisman. No tenemos autores materiales, pero hay, alguien disparó."



- Puede estar el Estado en el plan de encubrimiento?: "El Juez Ercolini y el fallo de la Cámara Federal dejan ver esto cuando confirma las detenciones"





