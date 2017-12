Marco Lavagna: "Dos años de gestión del gobierno y la recuperación social no llega"

Marco Lavagna - diputado 11-12.mp3



Dos años de Mauricio Macri: "Creo que el Gobierno ha hecho cosas bien, lamentablemente el resultado que se ve es deficitario en términos del impacto social, la recuperación social no llega. Cada vez nos metemos más en un clima especulativo financiero y falta un esquema productivo con generación de trabajo. El rumbo no es el correcto para revertir ciertos temas sociales."- Tipo de cambio bajo, tasa de interés alta, inflación y déficit fiscal: "Hay que plantear cuál es el objetivo primero. Plantear un esquema económico que dependa de los ajustes y lo financias con deuda no sirve."-"Cuando el Gobierno asume el problema del déficit fiscal eran las tarifas, el Gobierno las subió, pero el déficit es el mismo. E l mayor problema es el ajuste y que no se crezca."- Declaraciones de Federico Sturzenegger- Tasa de interés: "Cuando tenes un esquema que te conviene más lo financiero que lo productivo estás en problemas. El error que comete el Gobierno es controlar la inflación sólo por la tasa de interés. Hay una falta de coordinación"-"Es bueno que Argentina sea sede de la OMC, pero debemos tener en claro la inserción que buscamos, nosotros necesitamos una relación inteligente con el mundo."- Reforma jubilatoria: "Con el cambio de formula, el Gobierno se ahorrará dinero, le saca dinero a los jubilados para ahorrar el Gobierno. El jubilado aún no recuperó lo que perdió el año pasado. Para mí es un camino equivocado."-"El Gobierno con este cambio se compra riesgo de litigiosidad. Cuando el jubilado te rmina de recuperar debemos comenzar a discutir."