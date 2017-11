María Eugenia Vidal: "Cristina usa a los Bonaerenses"

María Eugenia Vidal - Gobernadora Prov. Buenos Aires 04-08.mp3

María Eugenia Vidal - Gobernadora Prov. Buenos Aires, habló en #Majul910 de cara a las elecciones, mirá lo que dijoREPASÁ LAS FRASES MAS IMPORTANTESSobre su rol fuerte en las elecciones:Yo siempre trabajé en equipo y no me imagino otra manera. Esta es una elección muy importante y necesito que personas honestas y comprometidas con lo bonaerenses, como Esteban Bullrich, Graciela Ocaña, Gladys Fernández, Toti Flores, Guillermo Montenegro, se sumen al Congreso para pelear por lo que es de los bonaerenses. La mayoría de quienes pasaron en la provincia la han utilizado pensando en la presidencia, pero estos candidatos buscan trabajar como lo vengo haciendo yo para ayudar a la gente.Sobre sus aspiraciones para el 2019:Yo no creo que la política "te lleva". Creo en las convicciones y los comprom isos. Tomé un compromiso de verdad con los vecinos de esta provincia en 2015. Si estuviera trabajando en una candidatura presidencial, hay batallas que no estaría dando. Mi único compromiso es con ellos y con nadie más. Yo me enamoré de esta provincia y la recorro hace cinco años. Uno puede tener aciertos y errores, se puede equivocar, los cambios en lo económico pueden tardar más en llegar, pero tengo la tranquilidad de decir que cumplimos. Estamos peleando contra las mafias, estamos haciendo obras, está el SAME y estamos arreglando guardias. Igualmente, unos meses no alcanzan para reparar lo que no se hizo en 25 años.AUDIO DE LA NOTASobre si coincide con Mauricio Macri al decir que convendría cambiar los tiempos de las elecciones legislativas:Es un debate que nos tenemos que dar. Soy de las que cree que con 6 años alcanza, que no hace reelegir, que se puede mostrar perfectamente lo que se puede hacer como presidente o gobernador. Sí haría a la mitad del mandato una aprobación de lo que se ha realizado. Hoy discutimos si la gente aprueba lo que hicimos en 18 meses, en un país que se encaminaba a ser Santa Cruz. Por supuesto que hay necesidades y gente que todavía la está pasando mal, pero empieza a llegar la mejora económica donde antes no llegaban. Cuando llegamos, negociábamos con empresas para que haya suspensiones y no despidos, y ahora están tomando gente. Lanzamos créditos hipotecarios y avanzamos como nunca dede el Banco Provincia. Dieciocho meses es poco tiempo para juzgar un país o una provincia abandonada. A la gente le digo que si pudimos hacer todo esto en 18 meses, los próximos dos años y medios estaremos mejor.Sobre el silencio de Cristina Fernández:Creo que es subestimar a los bonaerenses pensar que no se dan cuenta. Cada uno sabe quiénes somos nosotros. Sabemos quién aparece en campaña, quién usa a los bonaerenses con otros fines. Pero que digan que quieren venir a la provincia para luego ser presidentes. Los bonaerenses pueden tener la tranquilidad que Bullrich, Ocaña y González, al día siguiente de las elecciones, igual que yo, seguirán defendiéndolos y trabajando por ellos."Quiero que mi hija aprenda a valorar el poder de la democracia, a poder mostrar lo que piensa y lo que siente".Vilouta: Vidal tiene una imagen fuerte, parece indestructible, gobernando una provincia que es un despelote.Noriega: Además, Cambiemos no encontró candidatos con mucho carisma o presencia como Bullrich o González. Tiene el desafío de que se evaluará la elección de agosto y octubre en base a lo que pase casi exclusivamente en La Matanza, donde el kirchnerismo está concentrado.