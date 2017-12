Nicolás Massot: "Nunca más las jubilaciones perderán con la inflación"

Nicolás Massot - Presidente del Bloque de diputado del Pro 18-12.mp3

"Hemos trabajado para alcanzar el quórum hoy, ya lo teníamos el jueves, en ese contexto llegamos a la definición del bono que fue una solicitud del Partido Justicialista"- El bono no muestra que había una quita: "No hay ninguna quita, lo único que hay es que producto del cambio de criterio que es positivo, es un cambio cada tres meses, para poder instrumentarlo e iba a haber un desfasaje, decidimos dar el bono. Nunca más las jubilaciones perderán con la inflación"-"Producto de la sensibilidad decidimos tener este gesto, sobre todo a los jubilados con la mínima y a los beneficiarios de la AUH"-"Esperemos que los controles sean mejor, apelamos a la racionalidad de la dirige ncia política, porque las manifestaciones tienen un armado premeditado. Esperemos que estén a la altura de lo que la gente espera."Luis Majul, conductor: "El Ministerio de Seguridad de la Nación dice que quizás vaya más gente que el jueves pasado, se habla de barrabravas."Nicolas Massot, diputado: "Nosotros después de lo que pasó el jueves no se puede descartar nada, podes tener vallados. Si se repite tendremos que tener un quórum más contundente."