Raúl Torre: "Todos tenemos un convencimiento que sea Santiago Maldonado"

"Los peritos van a asistir a la autopsia verán lo que hacen los peritos oficiales, pueden sugerir, no tocarán el cuerpo"-"Si la familia lo hubiera identificado igual no significa que sea identificación positiva. Todos nosotros estamos guardando prudencia por la familia, pero todos tenemos un convencimiento que sea Santiago Maldonado."-"Si se utilizó munición anti disturbios, como dicen las pericias de gendarmería, si es cerca puede matar, si no ge nera hematomas, esto con la ropa no se puede ver."-"Un disparo como el que mató a Alberto Nisman puede ingresar por la boca o nariz y no verse."-"Las fotografías que circularon no dan información forense fidedigna. Los médicos tienen que ver variables, el agua, el clima."-"En el lago Nahuel Huapi los cuerpos se mantienen eternamente, por eso no se puede especular."