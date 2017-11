Ricardo Gil Lavedra: Caso Cristobal López: "Es una estafa fabulosa con plata nuestra"

Ricardo Gil Lavedra - Apoderado de la AFIP 13-11.mp3

"El juez debe establecer si Cristobal López o Fabian De Souza deben estar preso. Ya fueron indagados todos las personas, pero aún no está dirimida la competencia, si el Juez confirma la sospecha terminará en un procesamiento"-"El dinero del impuesto a los combustibles se debía depositar a la AFIP, en lugar de hacerlo guardaba el dinero y se financiaba en la AFIP, esto supuso que se financiaba al grupo y construía el conjunto económico, hecho por la plata de los impuestos.""Es probable que se venga una quiebra porque se hicieron inversiones pero no rentables. Es posible que la cantidad de activos no alcance para pagar lo que deben."