Rodolfo Santangelo: "El ANSES hoy duplicó el número de jubilados y pensionados"

Luis: Aumenta la nafta, las prepagas, las tarifas de luz y de gas pero por otra parte aumenta el costo de vida y las tasas siguen altísimas.Rodolfo: Es una ensalada difícil de condimentar. El tema de las tarifas de luz y de gas, viene de arrastre. Les aclaro que a todas estas subas, falta transporte. Respecto a la nafta, se define esta desregulación de mercado y el aumento de prepagas es un precio raro porque es un precio mitad controlado, mitad con un poco de transparencia. El Banco Central pretende bajar la inflación a 10% pero no está la política económica preparada para menos del 15%. Me da la sens ación que la política monetaria quiere ir más rápido que la política fiscal.Javier: Respecto a los créditos hipotecarios, ya venían con un aumento importante en el capital, ahora agregan además del aumento este aumento en la tasa que le ponen los propios bancos. ¿Considerás que esto es circunstancial o que es estructural?Rodolfo: La pregunta más importante es hacia dónde va la tasa de inflación de la UVA.Luis: ¿Le metieron la mano en el bolsillo a los jubilados con el nuevo cálculo?Rodolfo: No, creo que no. Lo que pasa es que la anterior fórmula, era una fórmula de variación para cuando la inflación sea del 25% anual. Es un mecanismo para que el aumento de jubilados esté a la par de la inflación. No te olvides que el ANSES hoy paga el doble de jubilados y pensionados, y no hay ANSES que aguante.