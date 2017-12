Rosendo Fraga: "En el dilema elegís el costo a pagar, creo que el Gobierno hizo lo correcto"

Rosendo Fraga - analista político 19-12.mp3

Si no se aprobaba la ley, la imagen presidencial quedaba dañada?: "Ayer había un dilema, si se aprobaba la ley el Gobierno pagaba un costo y seguirán las protestas. Ahora si no se aprobaba la ley la actividad económica del Gobierno quedaba afectaba. En el dilema elegís el costo a pagar, creo que el Gobierno hizo lo correcto-"Las reformas más difíciles de aprobar son las de los jubilados, Brasil postergó al reforma previsional, si sacó la laboral. En Europa pasa lo mismo"-"El ingreso de los jubilados sin los aportes necesarios fue un grave error, también entiendo que tener sin cobertura al adulto mayor es un problema, el subsidio debe salir de la tesorería, no del Anses, como pasó con la AUH. la repara ción Histórica se suma a todo. Se tomo la caja del Anses como si fuera la tesorería general y llevó a un sistema desfinanciado."-"El sector social que más votó por el Gobierno fueron los jubilados y no está obligado a votar. Cuidado, porque se impactó a un sector favorable al Gobierno, y los cacerolazos son en zona donde ganó el Gobierno."-"Casi el doble de diputados del Frente para la Victoria votó contra la reforma previsional. El Gobierno debe observar que hay una ampliación de la oposición más dura